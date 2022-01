Η αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες του αμερικάνικου ποδοσφαίρου ξεκινά από τη δεκαετία του 1970



Μη βιάζεστε να βγάλετε συμπέρασμα βλέποντας το βίντεο, δεν είναι black friday, αλλά ημέρα μιας παραδοσιακής κόντρας με μεγάλη έχθρα στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο (NFL). Οι Ντάλας Καουμπόις (Dallas Cowboys) υποδέχονται σε μερικές ώρες τους Σαν Φρανσίσκο 49ers και η είσοδος των... καουμπόιδων στο AΤ&Τ Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Η πρώτη τους αναμέτρηση έγινε τον Νοέμβριο του 1960 και η αντιπαλότητά τους διαρκεί από τη δεκαετία του 1970. Οι δυο ομάδες δεν παίζουν κάθε χρόνο, αλλά μια φορά κάθε τρίοα χρόνια, λόγω του συστήματος δειξαγωγής του NFL. Eίναι τόση δε η έχθρα που το Sports Illustrated κατέταξε το συγκεκριμένο ζευγάρι στην 8η θέση μεγαλύτερης αντιπαλότητας στο NFL.

Fans seem a tad eager for Cowboys-49ers playoff game in Arlington. Video via @JoeJHoyt. pic.twitter.com/fIjtDF1OWc