Πιτσιρικάς με παράλυση στα κάτω άκρα παίζει μπάλα με τη βοήθεια μιας καρέκλας! (vid)

Ο Μαρσέλο από την Παραγουάη είναι παράλυτος από τη μέση και κάτω, αλλά αυτό δεν τον αποτρέπει από το να παίξει ποδόσφαιρο με τον παππού του!

Το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Δεν κοιτάζει χρώμα, φύλο, θρησκεία. Δεν κοιτάζει μυϊκή δύναμη, προσόντα, δεν κοιτάζει αν κάποιος είναι αρτιμελής ή ΑμεΑ.

Χρειάζεται να έχεις μονάχα καρδιά και μια μπάλα. Στην περίπτωση του μικρού Μαρσέλο από την Παραγουάη και μια πλαστική καρέκλα.

Ο πιτσιρικάς στο βίντεο που ανέβασε ένα χρήστης του TikTok έχει παραλύσει από την μέση και κάτω, όμως γελάει με την καρδιά του καθώς παίζει ποδόσφαιρο με τον παππού του στην αυλή του σπιτιού τους!

Πιθανότατα με περισσότερη τεχνική από ό,τι θα παίξουν πολλοί με τα δυοτους πόδια.

Το πιο όμορφο βίντεο της ημέρας (τουλάχιστον)!

Δείτε το:

Marcelo from Paraguay is paralysed from the waist down. Here he is playing football with his grandfather with more technique than I will ever have with my own two feet. Someone get this boy a wheelchair.#TBTweets #Football #Paraguay #Amazing pic.twitter.com/8xEQcf1Vgg