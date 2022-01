Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα θυμήθηκε... στιγμή μαγείας και τρόλαρε τον εαυτό του! (vid)

Διάθεση για χιούμορ είχε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος θυμήθηκε μια απίθανη στιγμή του σε ντέρμπι Άρσεναλ - Τσέλσι και στη συνέχεια έσπευσε να... τρολάρει τον ίδιο του τον εαυτό.

Τις ημέρες που η εμβληματική φιγούρα του δέσποζε στα γήπεδα της Premier League θυμήθηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα!

Ο Βραζιλιάνος μέσος, που άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα του και στη χώρα μας φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μπορεί να μην φημιζόταν ιδιαίτερα για τις εντυπωσιακές, φαντεζί κινήσεις του εντός του αγωνιστικού χώρου, όμως αραιά και που υπήρχαν και... εξαιρέσεις.

Μια τέτοια στιγμή... έμπνευσης μάλιστα αποφάσισε να αναρτήσει και στον λογαριασμό του στο Twitter, όπου αφήνει «σύξυλους» δυο αντιπάλους κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης Άρσεναλ - Τσέλσι και στη συνέχεια... τρόλαρε τον εαυτό του, λέγοντας: «Οι συμπαίκτες μου σοκαρίστηκαν όταν το έκανα αυτό...».

My team mates were shocked when I did this 😂 https://t.co/JIb81fUnaF