«Τρέλα» στη Ρουμανία, Ιταλός προπονητής αναλαμβάνει την Κραϊόβα 1948 για 8η φορά και οι οπαδοί δεν θέλουν να τον βλέπουν!

Ο άλλοτε αμυντικός της Γιουβέντους, Νικολό Νάπολι συμφώνησε να προπονήσει για 8η (!) φορά τη ρουμανική Κραϊόβα 1948 και οι οπαδοί πήγαν στο αεροδρόμιο για να του πουν ότι είναι ανεπιθύμητος!

Το ρεκόρ με τις περισσότερες θητείες σε έναν σύλλογο πρέπει να ανήκει στον Νικολό Νάπολι, ο οποίος συμφώνησε να αναλάβει για 8η (!) φορά την Κραϊόβα 1948, για να τη σώσει από τον υποβιβασμό στη 2η κατηγορία. Όσο, όμως, εντυπωσιακή κι αν μοιάζει η επίδοση, οι οπαδοί του ρουμανικού συλλόγου έχουν κουραστεί. Κι αυτή τη φορά δεν θέλουν να δουν ούτε... ζωγραφιστό τον Ιταλό τεχνικό, δείχνοντας ότι δεν θα επιτρέψουν να καθίσει ξανά στον πάγκο της ομάδας τους!

Μερίδα οργανωμένων τον υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο της πόλης κατά την άφιξή του και του είπαν «Δεν έχουμε τίποτα προσωπικό μαζί σου, αλλά δεν σε θέλουμε άλλο. Έχουμε κουραστεί, σήκω και φύγε αδερφέ, άφησέ μας», εμφανώς εξαντλημένοι από τις επιστροφές του στην ομάδα, την οποία είχε καθοδηγήσει σε επτά διαφορετικές θητείες από το 2004 ως το 2020!

Συγκεκριμένα, ο άλλοτε αμυντικός της Γιουβέντους (1987-1991) κάθισε πρώτη φορά στον πάγκο της Κραϊόβα 1948 το 2004, επέστρεψε το 2007 για μια διετία, επέστρεψε και για τρίτη απόπειρα το 2011 αλλά απομακρύνθηκε λόγω των κακών αποτελεσμάτων κι ανέλαβε θέση τεχνικού διευθυντή μέχρι το τέλος της σεζόν. Ακολούθησαν τα περάσματα τις σεζόν 2013-14, 2018-2019 και το τελευταίο μέχρι πρότινος ήταν στο δεύτερο μισό της σεζόν 2019-20!

This is a brilliant story. Former Juventus defender Nicolo Napoli is in Craiova to become FCU's manager. For the 8th time! 8th! 8th!

The club's ultras 'welcomed' him at the airport last night, saying they don't want him in charge.

8th time. Must be a world record. pic.twitter.com/fhV73pEzNb