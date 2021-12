Η Φλαμένγκο ανακοίνωσε τον Πάουλο Σόουζα

Νέος προπονητής της Φλαμένγκο ο Πάουλο Σόουζα, με τους Βραζιλιάνους να ανακοινώνουν την απόκτησή του.

Οι φιναλίστ του Κόπα Λιμπερταδόρες τα βρήκαν σε όλα με τον άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και μέχρι πρότινος τεχνικό της εθνικής Πολωνίας, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για ακόμα έναν χρόνο. Η πολωνική ομοσπονδία δε μπήκε τελικά εμπόδιο στη μετακίνησή του, λύση στο θέμα βρέθηκε και ο Σόουζα μετακόμισε στη Βραζιλία.

Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw