Αλέ: Τα «έχωσε» σε δημοσιογράφο που τον ρώτησε για τη συμμετοχή του στο Copa Africa

O Σεμπαστιάν Αλέ ξέσπασε κατά δημοσιογράφου, ο οποίος τον ρώτησε αν θα προτιμούσε να μείνει στον Άγιαξ από το να πάρει μέρος στο Copa Africa με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Ο Σεμπαστάν Αλέ είναι μια από τις αποκαλύψεις του πρώτου μισού της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. O 27χρονος επθετικός έχει κάνει... θραύση με τη φανέλα του Άγιαξ, έχοντας σκοράρει 12 γκολ σε 17 συμμετοχές στην Eredivise και 10 στα έξι παιχνίδια της φάσης των ομίλων του Champions League.

O πρώτος σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης δε θα μπορούσε να μη βρίσκεται στις κλήσεις της Ακτής Ελεφαντοστού για το ερχόμενο Copa Africa του Καμερούν.

Ο «killer» του Άγιαξ σε συνέντευξη που παραχώρησε ξέσπασε κατά δημοσιογράφου, ο οποίος τον ρώτησε αν θα προτιμούσε να μείνει στο Άμστερνταμ από το να ταξιδέψει στο Καμερούν, αφήνοντας ξεκάθαρες αιχμές για ρατσιστικό υπόβαθρο στο ερώτημα.

«Αυτή η τοποθέτηση δείχνει ασέβεια προς την Αφρική. Θα ρωτούσατε κάτι αντίστοιχο έναν Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή που θα έπαιρνε μέρος στο Euro; Φυσικά και θα πάω στο Copa Africa για να εκπροσωπήσω την Ακτή Ελεφαντοστού. Αποτελεί την ύψιστη τιμή», ανέφερε ο Σεμπαστάν Αλέ.

Sebastien Haller wasn't happy about being asked if he would prefer to stay with Ajax rather than go to the African Cup Of Nations 😤 pic.twitter.com/Nae0KJIEer