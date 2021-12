Κριστιάν Γκιάν: Έφυγε από τη ζωή στα 43 του χρόνια το «αγαπημένο παιδί» των οπαδών της Φέγενορντ (pic & vid)

O «καλτ-ήρωας» των οπαδών της Φέγενορντ, Κριστιάν Γκιάν, έφυγε από τη ζωή στα 43 του χρόνια μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ημέρα πένθους είναι η σημερινή (29/12) για τη Φέγενορντ, καθώς οι οπαδοί και ο σύλλογος θρηνούν για τη πρόωρη απώλεια του «αγαπημένου τους παιδιού», Κρίστιαν Γκιάν, μόλις στα 43 του χρόνια, νικημένος από τον καρκίνο.

Ο Γκανέζος μεσοαμυντικός (αγωνιζόταν στα δυο άκρα της άμυνας και ως αμυντικό χαφ) άνηκε στις τάξεις της Φέγενορντ από το 1997 μέχρι και το 2007 αγωνίστηκε 121 φορές με τη φανέλα της ομάδας, προσφέροντας τρία γκολ, πέντε ασίστ και πολλά... χιλιόμετρα. Μπορεί να μην ήταν ο πιο ποιοτικός παίκτης των Ολλανδών όμως με το φιλότιμο και τη μαχητικότητα του κέρδισε τη θέση του στη καρδιά των οπαδών. Με την αγαπημένη του ομάδα κέρδισε ένα πρωτάθλημα, ένα Super Cup και το Κύπελλο UEFA της σεζόν 2001-2002.

Ο Γκιάν έζησε μια δύσκολη ζωή, καθώς εκτός από το χρόνιο πρόβλημα υγείας του, αντιμετώπισε και οικονομικά προβλήματα, καθώς ήταν πολύ «γενναιόδορος» με τα χρήματα που έβγαλε από το ποδόσφαιρο, ενώ ένα μεγάλο μέρος αυτών πήγαν για τη νοσηλεία του άρρωστου γιού του.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής ακόμα και στα πολύ δύσκολα δεν ήταν ποτέ μόνος του, αφού είχε τόσο τη Φέγενορντ και τους χορηγούς της να τον στηρίζουν, όσο και τους οπαδούς του κλαμπ, οι οποίοι συγκέντρωσαν χιλιάδες ευρώ για την οικονομική του στήριξη.

Feyenoord fans raised money to support medical bills of the late Christian Attah Gyan https://t.co/Ar3P6nDwf4 pic.twitter.com/U6o0ZdOus7