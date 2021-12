Απίθανο σκηνικό στην Αγγλία, παίκτης γρονθοκόπησε διαιτητή! (vid)

Viral διαστάσεις έχει πάρει βίντεο στην Αγγλία, όπου ένας παίκτης ρίχνει γροθιά σε διαιτητή και στη συνέχεια τον παίρνει στο κυνήγι!

Σκηνές απείρου κάλλους στην Αγγλία και στο πρωτάθλημα της Southern Combination League.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Epsom & Ewell - Dorking Wanderers Reserves ένας παίκτης των γηπεδούχων δεν φάνηκε καθόλου ικανοποιημένος από μια απόφαση του διαιτητή και κατευθύνθηκε με απειλητικές διαθέσεις προς το μέρος του.

Κανείς όμως δεν περίμενε το τι θα ακολουθούσε, με τον έξαλλο ποδοσφαιριστή να ρίχνει γροθιά στον ρέφερι και στη συνέχεια να τον παίρνει στο κυνήγι! Παρά τις προσπάθειες των υπολοίπων να τον συγκρατήσουν, εκείνος συνέχιζε απτόητος, ξυλοκοπώντας μάλιστα όποιον έβρισκε στο διάβα του.

Μετά το φινάλε του αγώνα πάντως η Epsom & Ewell έπραξε τα δέοντα, ανακοινώνοντας τη λύση της συνεργασίας τους.

A match in the Southern Combination League was abandoned today after an Epsom & Ewell player punched the referee.



They were playing Dorking Wanderers Reserves and the player has since been released by the club. pic.twitter.com/EcSVkTUc84