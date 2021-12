Copa Africa: Οι λίγκες δεν αφήνουν τους ποδοσφαιριστές να φύγουν πριν τις 3 Ιανουαρίου

Μέσω επιστολής προς της FIFA και τη CAF η ένωση των κορυφαίων πρωταθλημάτων του κόσμου, World League Forum, ανακοίνωσε πως οι ποδοσφαιριστές δε θα πάρουν άδεια να ενσωματωθούν με τις ομάδες τους πριν τις 3 Ιανουαρίου.

Mπορεί η ζωή στο Καμερούν να μοιάζει... εφιαλτική λόγω εμφυλίου, χολέρας και κορονοϊού, όμως η CAF δεν κάνει πίσω και το Copa Africa θα διεξαχθεί κανονικά στις 9 Ιανουαρίου.

Η ένωση των 42 κορυφαίων πρωταθλημάτων του κόσμου, World League Forum, μέσω επιστολής προς τη FIFA και τη CAF γνωστοποίησε πως οι ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις θα λάβουν άδεια για να ενσωματωθούν με τις εθνικές τους ομάδες μετά τις 3 Ιανουαρίου και όχι στις 27 Δεκεμβρίου που έχει ζητήσει η αφρικανική ομοσπονδία.

«Το Κύπελλο Εθνών Αφρικής θα αρχίσει μία εβδομάδα νωρίτερα από το κανονικό, λόγω της επέκτασης του φορμάτ του και η CAF ενθάρρυνε τις ομοσπονδίες να καλέσουν περισσότερους παίκτες από ποτέ. Αυτές οι αποφάσεις, που λήφθηκαν μονομερώς από FIFA και CAF, έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην ακεραιότητα των εγχώριων διοργανώσεων, θέτοντας πολλούς συλλόγους και παίκτες σε δύσκολη θέση

Για να μετριασούμε τον αντίκτυπο των αποφάσεων του Copa Africa θα δώσουμε άδεια στους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις από τις 3 Ιανουαρίου και μετά. Κάθε ποινή που θα επιβληθεί από τη FIFA θα θεωρηθεί καταχρηστική, ανεφάρμοστη και άκυρη», αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή.

