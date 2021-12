Xιμπέρνιαν - Σέλτικ 1-2: Οι Κέλτες κατέκτησαν το 20ο League Cup της ιστορίας τους (pic & vid)

H Σέλτικ επικράτησε με 2-1 της Χιμπέρνιαν και προσέθεσε στη πλούσια τροπαιοθήκη της το 20ο της League Cup.

Η Σέλτικ πήρε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, καθώς επικράτησε στον τελικό του League Cup Σκωτίας κόντρα στη Χιμπέρνιαν με 2-1. Οι «Κέλτες» κατακτούν το σχετικό τρόπαιο για 20η φορά στην ιστορία τους, ενώ είναι ο πρώτος τίτλος που κερδίζουν οι Σκωτσέζοι υπό τις οδηγίες του Άντζι Ποστέκογλου.

Η Χιμπέρνιαν προηγήθηκε στο 51' με γκολ του Χάνλον, όμως η Σέλτικ ισοφάρισε στην επόμενη φάση (52') με τον Κιόγκο Φουρουχάσι. O Ιάπωνας επιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του τελικού, καθώς στο 72' έκανε την ολική ανατροπή με το 16ο γκολ του στη τρέχουσα σεζόν.

Εκτός αποστολής για τη Σέλτικ ήταν και οι δυο Έλληνες ποδοσφαιριστές της. Ο Βασίλης Μπάρκας είναι εκτός πλάνων, ενώ ο Γιώργος Γιακουμάκης αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού,

