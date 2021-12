Βενγκέρ – Καθόρλα: Συναντήθηκαν στο Κατάρ και θυμήθηκαν τα παλιά (vid)

Ο επικεφαλής ποδοσφαιρικής στρατηγικής της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ και ο άλλοτε θαυματουργός μεσοεπιθετικός της Άρσεναλ, Σάντι Καθόρλα, συναντήθηκαν ξανά μετά από χρόνια στο Κατάρ!

Οι δύο άνδρες ήταν παρόντες στο παιχνίδι της Αιγύπτου με το Κατάρ για τα playoffs του Arab Cup και φυσικά μόλις ο ένας αντίκρισε τον άλλον, το χαμόγελο έγινε μόνιμο στα πρόσωπά τους.

Συνομίλησαν για λίγο, έχοντας φυσικά διατηρήσει άριστη σχέση από την συνύπαρξή τους στην Άρσεναλ πριν από χρόνια.

Εκεί ο Καθόρλα έχασε ένα μεγάλο κομμάτι της καριέρας του λόγω της πολύ σοβαρής μόλυνσης στον αστράγαλο, ωστόσο, η ομάδα και ο Αλσατός του είχαν φερθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Arsène Wenger and Santi Cazorla reunited at the Arab Cup play-off match between Egypt and Qatar ❤️pic.twitter.com/5oFRHyKPqe