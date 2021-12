Xάβι Γκράθια: Ο διάδοχος του Τσάβι στην Αλ Σαντ

Η Αλ Σαντ ανακοίνωσε τη πρόσληψη του Χάβι Γκράθια στη τεχνική ηγεσία του συλλόγου, με τον Ισπανό τεχνικό να διαδέχεται τον Τσάβι.

Μετά από μια δετία στην Αλ Σαντ ο Τσάβι αποχώρησε από τη τεχνική ηγεσία του συλλόγου και επέστρεψε στην αγαπημένη του Μπαρτσελόνα, αναλαμβάνοντας την «επικίνδυνη αποστολή» να βγαλεί τους Καταλανούς από την αγωνιστική τους κρίση.

Οι Καταριανοί ανέλυσαν ενδελεχώς τη λίστα με τους υποψήφιους διαδόχους του Τσάβι και εν τέλει βρήκαν τον εκλεκτό του στο πρόσωπο του Χάβι Γκράθια! Η Αλ Σαντ ανακοίνωσε σήμερα (7/12) τη πρόσληψη του Ισπανού τεχνικού, τον οποίο θα παρουσίασει σε συνέντευξη Τύπου τη Τετάρτη (8/12).

Ο Χάβι Γκράθια έχει εργαστεί σε Κάντιθ, Βιγιαρεάλ Β’, Αλμερία, Οσασούνα, Μάλαγα, Ρούμπιν Καζάν, Γουότφορντ και Βαλένθια, ενώ έχει και εμπειρία από Ελλάδα, όντας προπονητής σε Ολυμπιακό Βόλου και Κέρκυρα. Στην Αλ Σαντ ο Ισπανός τεχνικός θα βρει ακόμα έναν πρωην «Έλληνα». Ο λόγος για τον πρώην χαφ του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε.

OFFICIAL: Javi Gracia will be the new coach of #AlSadd



He will be presented tomorrow at 11 AM at the conference hall of Ali Bin Hamad Al Attiyah Arenapic.twitter.com/NkFbFkOITN