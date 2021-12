Μάξι Ροντρίγκες: Αποχαιρέτησε τη Νιούελς, στο «πόδι» όλο το γήπεδο (vid)

Ο Μάξι Ροντρίγκες εδώ και λίγο καιρό είχε γνωστοποιήσει την απόφαση της απόσυρσης, έπαιξε τελευταία φορά τα ξημερώματα της Τρίτης, αποχαιρέτησε την αγαπημένη του Νιούελς και έζησε μαγικές στιγμές...

Ο Αργεντινός στα 40 του χρόνια αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους και φυσικά να το κάνει με την ομάδα που λάτρεψε όσο καμία άλλη.

Με αυτό που ξεκίνησε στα 6 του χρόνια, που έκανε ντεμπούτο πίσω στο 1999, που έπαιξε 286 φορές, πέτυχε 94 γκολ, επέστρεψε μετά τη Λίβερπουλ και πανηγύρισε τον τίτλο του 2013.

Η Νιούελς αλλά και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο αποχαιρέτησαν τον Μάξι Ροντρίγκες που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο 0-0 με την Μπάνφιλντ τα ξημερώματα.

Τη στιγμή που έγινε αλλαγή και αποχωρούσε για τελευταία φορά από τον αγωνιστικό χώρο, «σείστηκε» το γήπεδο από τον κόσμο που τον αποθέωσε, με τον Μάξι να κρατάει αυτές τις στιγμές παντοτινά στο μυαλό του...

We may never see his likes again. The Newell's fan who became a club icon, winning the championship with his hometown club, leaves the pitch for the final time. Thank you for everything, Maxi. #GraciasMaxi 🔴⚫️pic.twitter.com/Oi346fto6f