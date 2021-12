Ρέιντζερς: Μπόμπιρας «τα χάνει» όταν μπαίνει πρώτη φορά στο Άιμπροξ

Αν μπορούσε κάποιος να δώσει εικόνα στη χαρά, τότε θα ήταν το πρόσωπο του μικρού φίλου της Ρέιντζερς όταν αντικρίζει για πρώτη φορά το γήπεδο της ομάδας!

Η Ρέιντζερς υποδέχτηκε την Νταντί (3-0) το Σάββατο (4/12) στο «Άιμπροξ Παρκ» για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σκωτίας.

Για ένα μικρό φίλο της ομάδας το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το πρώτο που παρακολούθησε από τις κερκίδες του γηπέδου.

Ο πατέρας του δημοσίευσε στο twitter το βίντεο που δείχνει τον μικρούλη να ανεβαίνει τα σκαλιά και να βλέπει για πρώτη φορά το γήπεδο της αγαπημένης του ομάδας και η αντίδρασή του είναι απίθανη!

Κοιτάζει κάτω στον αγωνιστικό χώρο και τριγύρω τις κερκίδες και έπειτα γυρίζει στον πατέρα του με μια έκφραση αληθινής χαράς και ενθουσιασμού!

Δείτε το:

