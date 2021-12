Μια μπάλα ποδοσφαίρου διένυσε 400 μίλια και μια ερασιτεχνική ομάδα απέκτησε 2 νέους οπαδούς!

Η ερασιτεχνική Νταντί από την Σκωτία έκανε δύο νέους φιλάθλους αφού μια μπάλα της ομάδας βρέθηκε να επιπλέει 400 μίλια μακριά, σε ένα νησί στην Ολλανδία!

Η Έστερ προγραμμάτιζε να ταξιδέψει με τον σύζυγό της Πολ στο Εδιμβούργο το Σαββατοκύριακο που πέρασε προκειμένου να επισκεφθούν την κόρη τους. Οι αλλαγές στους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω της μετάλλαξης Omicron, ανάγκασαν το ζευγάρι να παραμείνει για λίγο στο νησί Φλίλαντ της Ολλανδίας. Σε ένα περίπατο κατά μήκος μιας παραλίας είδαν μια μπάλα να επιπλέει στα ρηχά. Την έπιασαν και είδαν πως γράφει με κόκκινα γράμματα: Dundee Athletic!

Η Νταντί Αθλέτικ είναι ερασιτεχνική ομάδα της Σκωτίας που μετράει μόλις δύο χρόνια ζωής. Εδρεύει στο Νταντί, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, που βρίσκεται στη βόρεια όχθη του Ποταμού Τάι και στην ανατολική ακτή της Βόρειας Θάλασσας. Απέχει 36,1 μίλια από το Εδιμβούργο και... 400 από το νησί Φλίλαντ στα βόρεια της Ολλανδίας.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα ο αμυντικός της ομάδας έκανε άτσαλο διώξιμο και κι η μπάλα βρέθηκε καταμεσής της θάλασσας. Διέσχισε ολόκληρη τη Βόρεια Θάλασσα, κι έφτασε στις ακτές του νησιού Φλίλαντ έχοντας διανύσει περίπου 643 χιλιόμετρα!

«Όταν τελικά επισκεφθούμε την Σκωτία μπορεί να επιστρέψουμε την μπάλα με υπογραφή: χαιρετισμούς από το Φλίλαντ», δήλωσε η Έστερ στην «Daily Record». Το ζευγάρι μπορεί να μην κατάφερε να ταξιδέψει στην Σκωτία, αλλά ήρθε η Σκωτία σε εκείνους και η άσημη Νταντί Αθλέτικ απέκτησε έτσι δύο νέους φιλάθλους!

