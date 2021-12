Κολομβία: Σκάνδαλο σε ματς ανόδου, δύο γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα σε άμυνα με τα... μάτια (vid)

Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσπάσει στην Κολομβία αναφορικά με την Ουνιόν Μαγνταλένα, η οποία πήρε την άνοδο στην 1η κατηγορία σε βάρος της Φορταλέζα, χάρη σε δύο γκολ στο 90+5' και το 90+6' χωρίς την παραμικρή αντίσταση.

Ο καθοριστικός αγώνας ανόδου στην 1η κατηγορία της Κολομβίας εξελίχθηκε σε παρωδία. Η ομάδα που κέρδισε εν τέλει τον προβιβασμό, Ουνιόν Μαγκνταλένα, μαζί με την αντίπαλό της στο τελευταίο ματς, Γιανέρος, δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα, προκαλώντας σάλο με τον τρόπο που σημειώθηκε το τελικό 1-2.

Συγκεκριμένα, η Ουνιόν βρισκόταν πίσω στο σκορ μέχρι το 95ο λεπτό και την ίδια ώρα, η Φορταλέζα παρά την ήττα της από τη Μπογκοτά στο άλλο παιχνίδι, διατηρούσε την πρωτιά που εξασφάλιζε την άνοδο. Στο 90+5', η Ουνιόν ισοφάρισε, αλλά ούτε ο βαθμός της ισοπαλίας δεν της ήταν αρκετός και χρειαζόταν ακόμη ένα γκολ για να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Και το βρήκε στο αμέσως επόμενο λεπτό, κόντρα σε άμυνα... με τα μάτια. Ο τερματοφύλακας γέμισε τη μπάλα προς την περιοχή, οι περισσότεροι από τους αμυνόμενους των γηπεδούχων έμειναν να κοιτούν τους αντιπάλους τους και με ελάχιστη αντίσταση η μπάλα έφτασε στα δίχτυα, σε μια απροκάλυπτα «συνεννοημένη» φάση.

In Colombia, Union Magdalena won promotion to the top flight with this last minute goal. pic.twitter.com/b9TAhnYmpe