Εμμανουηλίδης: Επέστρεψε στην ενδεκάδα της Βέιλε και σκόραρε (vid)

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης επέστρεψε μετά από (περίπου) ένα μήνα στην ενδεκάδα της Βέιλε και σκόραρε στο 5-1 επί της Κόλντινγκ για το Κύπελλο Δανίας.

Ήταν 8 Νοεμβρίου όταν ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης ξεκίνησε στη βασική ενδεκάδα της Βέιλε στην ήττα από τη Ρεσέρβς, στην οποία ήταν αναντικατάστατος μάλιστα μοίρασε ασίστ. Ο νεαρός επιθετικός επέστρεψε σήμερα (4/12) στις βασικές επιλογές του προπονητή του και τον δικαίωσε, καθώς σκόραρε κόντρα στη Κόλντινγκ για το Κύπελλο Δανίας.

Ο Εμμανουηλίδης άνοιξε το σκορ στο 22' όταν μετά από μπέρδεμα στην αντίπαλη περιοχή η μπάλα έφτασε σε αυτόν στο ημικύκλιο, σούταρε, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο και «κρέμασε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-0. Η Βέιλε εν τέλει επικράτησε με 5-1 και «καθάρισε» τη πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι και έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Ο 21χρονος πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού μετράει φέτος 15 συμμετοχές με την ομάδα του έχοντας τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Dimitris Emmanouilidis has put Vejle B ahead.⚽️



Not a great look for Kolding’s goalkeeper.😬#SydbankPokalen #VejleB #Kolding https://t.co/nzgCBBnx6u pic.twitter.com/ohpr5cidsq