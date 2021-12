Οπαδοί ομάδας της τρίτης κατηγορίας της Ολλανδίας έκαναν τη νύχτα μέρα στην προπόνηση (vids)

Η ερασιτεχνική Quick Boys έκανε προπόνηση στις 5 το πρωί της Πέμπτης (2/12) εξαιτίας των περιορισμών λόγω Covid και οι οπαδοί της δεν την άφησαν μόνη!

Τα νέα μέτρα για τον κορωνοϊό στην Ολλανδία δεν επιτρέπουν στους ερασιτεχνικούς συλλόγους να προπονούνται μεταξύ 17:00 (το απόγευμα) - 05:00 (το πρωί).

Έτσι η Quick Boys αποφάσισε να κάνει την προπόνησή της στις 5 και λίγα λεπτά, την Πέμπτης (2/12) και στο γήπεδο την περίμενε μια έκπληξη!

Στις κερκίδες βρέθηκαν δεκάδες οπαδοί που άναψαν πυρσούς και τραγούδησαν συνθήματα, εμψυχώνοντας τους παίκτες του συλλόγου της καρδιάς τους για το παιχνίδι της tweede divisie κόντρα στην Jong FC.

Dutch amateurs Quick Boys took training at 5AM to work around local Covid-19 restrictions.



They were greeted by 𝗧𝗛𝗜𝗦 😳pic.twitter.com/HhOpyj6AzJ