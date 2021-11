Champions League Ασίας: Νικήτρια η Αλ Χιλάλ του Λεονάρντο Ζαρντίμ

Στην κορυφή της Ασίας η Αλ Χιλάλ, με την ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ να επικρατεί 2-0 της Ποχάνγκ Στίλερς στον μεγάλο τελικό και να κατακτά το τρόπαιο του Champions League.

Το Champions League της Ασίας κατέκτησε η Αλ Χιλάλ. Η ομάδα του Λεονάρντο Ζαρντίμ επικράτησε 2-0 στον μεγάλο τελικό της Ποχάνγκ Στίλερς και βρέθηκε για τέταρτη φορά στην ιστορία της στον ασιατικό τελικό. Έτσι πλέον μετράει τις περισσότερες κατακτήσεις στην ιστορία του θεσμού, με την αντίπαλό της να περιορίζεται στις τρεις.

Το σκορ για τους τυπικά γηπεδούχους άνοιξε ο Αλ Νταουσάρι πριν καν προλάβει να συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Μαρεγκά στο 63΄να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα.

🇵🇹 HISTORY HAS BEEN MADE 🏆



✍️ @leonardojjardim becomes the first-ever Portuguese head coach to win the ACL ✔️#ACLFinal | #HILvPOH | @Alhilal_EN | 🔵 pic.twitter.com/4NqxN5WSQ8