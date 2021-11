Σέλτικ: Οπαδοί πέταξαν μπαλάκια τένις στον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας (vid)

Oι οπαδοί της Σέλτικ πέταξαν μπαλάκια τένις σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η σέντρα του αγώνα με την Νταντί.

H «Remembrance Day» (11 Νοεμβρίου) είναι μια από τις πιο σημαντικές επετείους της Μεγάλης Βρετανίας, και αποτελεί μέρα μνήμης για τους πεσόντες στρατιώτες των Βρετανικών Ενόπλων Δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και πριν από κάθε ματς, διατηρείται ενός λεπτού σιγή στα γήπεδα.

Ετσι και στον αγώνα της Σέλτικ με την Νταντί για τη 13η αγωνιστική της Premiership στην Σκωτία. Μόνο που τα πράγματα δεν κύλησαν ιδανικά, καθώς οι οπαδοί της Σέλτικ πέταξαν δεκάδες μπαλάκια τένις στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του αγώνα.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να διαμαρτυρηθούν πρόσληψη στελέχους της αστυνομίας σε πόστο υπεύθυνου ασφαλείας στον σύλλογο. Ο Μπέρναρντ Χίγκινς, είχε παίξει ρόλο στην καθιέρωση ενός νόμου για την ποινικοποίηση συμπεριφορών οπαδών.

