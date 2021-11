Οι παίκτες της Ιντερνασιονάλ πίκαραν την Γκρέμιο υψώνοντας χάρτινα φέρετρα (vids)

Απίστευτες σκηνές διαδραματίστηκαν στον αγώνα της Ιντερνασιονάλ με την Γκρέμιο, με τους γηπεδούχους να πικάρουν τους αντιπάλους τους, για το γεγονός πως βρίσκονται κοντά στην ζώνη του υποβιβασμού, υψώνοντας χάρτινα φέρετρα.

Η Ιντερνασιονάλ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι του Πόρτο Αλέγκρε, καθώς επικράτησε με 1-0 της Γκρέμιο του Ραφίνια, η οποία βρίσκεται πλέον όλο και πιο κοντά στον υποβιβασμό.

Μετά το τέλος του αγώνα οι γηπεδούχοι θέλησαν να πικάρουν τους αντιπάλους τους για το γεγονός πως βρίσκονται κοντά στην ζώνη του υποβιβασμού, με ένα ιδιαίτερα περίεργο και πρωτότυπο τρόπο, καθώς ύψωσαν χάρτινα φέρετρα. Οπως ήταν αναμενόμενο, η συγκεκριμένη κίνηση δεν άρεσε καθόλου στους παίκτες και στα μέλη της αποστολής της Γκρέμιο με αποτέλεσμα να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, ζητώντας τα ρέστα.

Επικράτησε χάος με σκηνές ξυλοδαρμού μεταξύ των ποδοσφαιριστών και εν τέλει ο διαιτητής χρειάστηκε να αποβάλλει τους Πάτρικ και Κορτές από την Ιντερνασιονάλ και την Γκρέμιο αντίστοιχα, προκειμένου να ηρεμήσει τα πνεύματα.

🇧🇷 Internacional defeated their rivals Grêmio 1-0, putting them closer to relegation. The winning players celebrated by waving coffins around and, well…pic.twitter.com/DAspD2wSpa