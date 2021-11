Ομόνοια: «Ναυάγιο» με Τζον Χριστοδούλου

Σε «ναυάγιο» οδηγήθηκαν οι διαπραγματεύσεις του Τζον Χριστοδούλου με τη διοίκηση της Ομόνοιας για την εξαγορά μετοχών του συλλόγου.

Σε αδιέξοδο κατέληξαν οι διαπραγματεύσεις του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, Τζον Χριστοδούλου με τον πρόεδρο της Ομόνοιας, Σταύρο Παπασταύρου για την εξαγορά μετοχών της κυπριακής ομάδας. Το «τριφύλλι» είχε επικοινωνήσει στα μέσα του Οκτώβρη πως οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφή, ενώ τα μέσα της Κύπρου παρουσίαζαν τη συμφωνία κοντά στην ολοκλήρωση της, όμως εν τέλει ο ίδιος ο ίδιος ο Χριστοδούλου γνωστοποίησε το «ναυάγιο» των διαπραγματεύσεων, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

H ανάρτηση:

Το who is who του Τζον Χριστοδούλου