Ένοχος κρίθηκε ο πιλότος που οργάνωσε τη μοιραία πτήση του Σάλα

Ενοχος κρίθηκε ο Ντέιβιντ Χέντερσον, ο άνθρωπος που είχε οργανώσει τη μοιραία πτήση που επέβαινε ο Εμιλιάνο Σάλα.

Πριν από μερικές ημέρες ο 66χρονος πιλότος, ομολόγησε ότι ήταν ο υπεύθυνος όταν το αεροπλάνο έλαβε πληρωμή για να πετάξει «χωρίς άδεια».

Στη δική που έλαβε χώρα σήμερα (28/10) αποφασίστηκε τελικά πως ο Ντέιβιντ Χέντερσον ενήργησε χωρίς την άδεια της ιδιοκτήτριας του αεροπλάνου κι έτσι κρίθηκε ένοχος, αφού δεν είχε πάρει την κατάλληλη άδεια για να πετάξει το αεροσκάφος.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Ιανουαρίου 2019, ο Σάλα ταξίδεψε στη Νάντη για να αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και να μαζέψει τα πράγματά του και κατόπιν να επιστρέψει στο Κάρντιφ για να παρουσιαστεί επίσημα από τη νέα του ομάδα. Ωστόσο, εκείνο το απόγευμα επιβιβάστηκε σε ένα PA-46 Malibu, το οποίο δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, καθώς έπεσε στη θάλασσα της Μάγχης και έχασαν τη ζωή τους ο Εμιλιάνο Σάλα και ο πιλότος Ντέιβιντ Ίμποτσον.

Για τον Ντέιβιντ Χέντερσον αποφασίστηκε να καταδικαστεί σε φυλάκιση, με την ποινή του να γίνεται γνωστή στις 12 Νοεμβρίου από την εισαγγελία.

