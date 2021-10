Παγκόσμιο κύμα στήριξης στον Τζος Κάβαλο, τον πρώτο ανοιχτά εν ενεργεία γκέι ποδοσφαιριστή

Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι στέκονται στο πλευρό του Τζος Κάβαλο, του πρώτου, εν ενεργεία, ανοιχτά ομοφυλόφιλου ποδοσφαιριστή, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους.

Καθολικό κύμα στήριξης έχει δεχθεί από την ποδοσφαιρική κοινότητα ο 21χρονος Αυστραλός,Τζος Κάβαλο, ο πρώτος, εν ενεργεία, ποδοσφαιριστής που δηλώνει ανοιχτά πως είναι ομοφυλόφιλος.

Σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου τριών λεπτών με τίτλο «η αλήθεια του Τζος», ο άσος της Adelaide United αποκάλυψε τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και πολύ σύντομα ομάδες από όλο τον κόσμο έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό του.

Από τις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι, μέχρι την Μπαρτσελόνα και την Γιουβέντους, το μήνυμα του Καβάλο αναπαράχθηκε από κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους που δεν έμειναν αμέτοχοι σε αυτή την ιστορική στιγμή και τάχθηκαν υπέρ της διαφορετικότητας.

Thank you @JoshuaCavallo for your strength and bravery...



🏳️‍🌈 You are an inspiration to millions

🏳️‍⚧️ Everyone deserves the right to be themselves



The world of football is a better place today, because of you ❤️ https://t.co/bdUtBpzmHv October 27, 2021

Proud of you @JoshuaCavallo for your strength and bravery.



You'll Never Walk Alone ❤️ #RedTogether https://t.co/1zOmGBnCRf — Liverpool FC (@LFC) October 27, 2021

Josh,



Congratulations on a new beginning. There will be a day when messages like these are no longer necessary, but until that day, the courage of athletes like you will inspire & lead the way. We’re so happy for you.



“You were meant to be yourself, not someone else” 🏳️‍🌈❤️ https://t.co/rjsSWv5eUG — Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) October 27, 2021