Μακρόν - Γαλλία: Συμπαίκτης με Καρεμπέ, Βενγκέρ σε φιλανθρωπικό ματς και σκόρερ με πέναλτι!

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, φόρεσε εξάταπα και πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας διασήμων «Variétés» ευστοχώντας σε πέναλτι, με συμπαίκτες μεταξύ άλλων τους Κριστιάν Καρεμπέ και Αρσέν Βενγκέρ.

Λάτρης του αθλητισμού, λάτρης και του ποδοσφαίρου ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φιγούραρε στο πρόσφατο φιλικό της Variétés CF, ομάδας διασήμων που συμπληρώνει μισό αιώνα ζωής. Με το Νο3 στην πλάτη, ο Γάλλος πρωθυπουργός άφησε τα πολιτικά, φόρεσε τη γαλάζια φανέλα και τα εξάταπα και έπαιξε μπάλα για καλό σκοπό, αφού το ματς είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα υπέρ της ένωσης νοσοκομείων της χώρας.

Με συμπαίκτες του τον αθλητικό διευθυντή του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ, τον θρυλικό Αλσατό και νυν σύμβουλο της FIFA, Αρσέν Βενγκέρ και παλαίμαχους σταρ της εθνικής Γαλλίας όπως οι Ρομπέρ Πιρές και Μαρσέλ Ντεσαγί, ο Εμανουέλ Μακρόν ξεδίπλωσε την... κλάση του στο χορτάρι και μάλιστα βρήκε δίχτυα στη νίκη με το τελικό 6-1, ευστοχώντας σε εκτέλεση πέναλτι!

French president Emmanuel Macron scores from the spot, in this afternoon’s charity match for Variétés Club de France. pic.twitter.com/KhBBcXCz3K