UEFA: Συνεργασία χρήσης εφαρμογής στα κινητά για ανώνυμη δήλωση αναφορικά με στημένα παιχνίδια

Μέσω εφαρμογής στην οποία οι ποδοσφαιριστές μπορούν ανώνυμα να κάνουν τις καταγγελίες τους, η UEFA προτρέπει τους αθλητές να τη βοηθήσουν να καταπολεμήσει το φαινόμενο της χειραγώγησης αγώνων.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και η Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστής – FIFPrο – ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους και τη χρήση της εφαρμογής Red Button, όπου και θα γίνονται οι καταγγελίες από τους παίκτες αν τυχόν αντιληφθούν προσπάθεια να στηθεί ένας ποδοσφαιρικός αγώνας.

Το Red Button υπάρχει εδώ και περιπου μια 10ετία, έχοντας δημιουργηθεί από Φινλανδούς και γίνεται πλέον η άμεση βοήθεια της FIFPro στην προσπάθεια να περιορίσει και να εξαλείψει το φαινόμενo της χειραγώγησης των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Μέσω της εφαρμογής για την χρήση της οποίας οι ποδοσφαιριστές θα εξασφαλίσουν από έναν κωδικό από την Ένωσή τους, θα μπορεί να γίνεται ανώνυμα η καταγγελία με το τριπλό R (Recognise, Reject, Report), που σημαίνει ότι υπάρχει επίγνωση κατάστασης, απορρίφθηκε η πρόταση που έγινε σε κάποιον παίκτη κι αυτός έκανε την σχετική αναφορά...

🔴 @FIFPRO and UEFA have signed a joint cooperation agreement that recognises the Red Button whistleblowing app as the go-to platform for professional footballers to report possible match-fixing incidents.



