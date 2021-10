Βραζιλία: Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον ποδοσφαιριστή που κλώτσησε διαιτητή στο κεφάλι (vid)

Αντιμέτωπος με σοβαρή κατηγορία ο Γουίλιαμ Ριμπέιρο.

Με την κατηγορία απόπειρας ανθρωποκτονίας βρίσκεται κατηγορούμενος ο Γουίλιαμ Ριμπέιρο, ο ποδοσφαιριστής που κλώτσησε με μένος διαιτητή στο κεφάλι σε αγώνα πρωταθλήματος στην Βραζιλία.

Ο Ριμπέιρο ήταν έξαλλος επειδή δεν του δόθηκε ένα φάουλ και άρχισε να κλωτσά με μανία τον διαιτητή ο οποίος σωριάστηκε στο έδαφος αναίσθητος.

Ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη, ενώ ο διαιτητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Σάο Πάολο, για να πάρει εξιτήριο χθες το απόγευμα.

A Brazilian footballer has now been charged with attempted murder after kicking a referee in the head during a second division game, knocking him unconscious