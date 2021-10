Ερευνα από εισαγγελέα για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης στο γυναικείο ποδόσφαιρο των ΗΠΑ

Νέο σκάνδαλο σεξουαλικής κακοποίησης στον γυναικείο αθλητισμό στις ΗΠΑ, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία να ζητά έρευνα από εισαγγελέα.

Η ομοσπονδία ποδοσφαίρου των ΗΠΑ ζήτησε από μία πρώην ομοσπονδιακό εισαγγελέα να διερευνήσει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και εκφοβισμό στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο γυναικών.

Με αφορμή την απόλυση δύο προπονητών η ομοσπονδία ζήτησε ανεξάρτητη έρευνα για να ελεγχθεί κατά το πόσο ισχύουν οι καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση σε παίκτριες.

«Η US Soccer ζήτησε από την Σάλι Κ. Γέϊτς να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, σχετικά με τις καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική επίθεση στο επαγγελματικό γυναικείο ποδόσφαιρο», αναφέρει η ομοσπονδία.

Η ανακοίνωση ήρθε δύο ημέρες μετά την παραίτηση της Λάϊζα Μπέιρντ, επίτροπου της Λίγκας Βόρειας Αμερικής για το πρωτάθλημα γυναικών (NWSL), η οποία επικρίθηκε ευρέως για τον χειρισμό της υπόθεσης. Και η FIFA από την πλευρά της, ανακοίνωσε την Παρασκευή (01/10) ότι αρχίζει έρευνα για αυτούς τους ισχυρισμούς.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ο 58χρονος Αγγλος προπονητής της ομάδας Νορθ Καρολάινα Κούρατζ, Πολ Ρίλεϊ, ο οποίος απολύθηκε την περασμένη Πέμπτη από τον σύλλογο, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από δύο παίκτες, αρνούμενος, ωστόσο, τις κατηγορίες.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας άλλος προπονητής του NWSL, ο Ρίτσι Μπιούρκ, απολύθηκε από την διοίκηση της Ουάσιγκτον Σπίριτ, με αφορμή καταγγελία για λεκτική και ηθική παρενόχληση.

Οι δύο υποθέσεις είχαν προκαλέσει αντιδράσεις ακόμη και στις διεθνείς παίκτριες όπως η Μέγκαν Ραπίνο και η Αλεξ Μόργκαν, οι οποίες γνώριζαν το προφίλ του Ρίλεϊ που ήταν πρώην προπονητής τους.

(1/3)The league was informed of these allegations multiple times and refused multiple times to investigate the allegations. The league must accept responsibility for a process that failed to protect its own players from this abuse. https://t.co/KDRBhhVBcT