Νιούελς Ολντ Μπόις: Αστυνομία εισέβαλε στο γήπεδο και έσπασε πόρτα δίχως ένταλμα (vid)

Η Νιούελς Ολντ Μπόις ήρθε αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη κατάσταση, όταν η Αστυνομία έκανε «ντου» στο γήπεδο και έσπασε μια πόρτα, δίχως να έχει κάποιο ένταλμα για να το κάνει αυτό...

Άνδρες της Αστυνομίας εισέβαλαν στο γήπεδο της Νιούελς και έσπασαν πόρτα για να βρεθούν σε χώρο όπου υπήρχαν πανό, κασκόλ, σημαίες και τύμπανα, τα οποία φέρονται να είναι ιδιοκτησία του συλλόγου.

Δίχως να έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς αναζητούσαν οι Αρχές, δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη έγγραφη εντολή και σε αυτό στάθηκε ο πρόεδρος της Νιούελς, Ιγκνάσιο Αστόρε, λέγοντας:

«Σήμερα παραβιάστηκε μια πόρτα στο γήπεδο και αυτό είναι κατάχρηση εξουσίας από την Αστυνομία. Τους αποτρέψαμε και δεν μας πήραν τα τύμπανα και τις σημαίες. Δεν ήταν λογικό να συμβεί αυτό, δεν υπήρχε ένταλμα και έσπασαν την πόρτα, την παραβίασαν...».

🚨 | Newell's President Ignacio Astore has criticized the authorities who arrived at the Estadio Marcelo Bielsa this morning and broke down a door under the Diego Armando Maradona stand.



Behind the door was club-owned flags and drums. #Newells pic.twitter.com/Bcuol6jL0a