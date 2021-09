FIFA: Ο πρώτος παίκτης esports στην ιστορία που υπέγραψε έναντι εξαψήφιου ποσού (vid)

Ο Tom Leese γίνεται ο πρώτος επαγγελματίας παίκτης FIFA στα χρονικά των esports που υπογράφει με νέα εταιρεία έναντι εξαψήφιου ποσού!

Είναι πλέον γεγονός η πρώτη μεταγραφή παίκτη esports και δη του FIFA, με την EXCEL να καταφέρνει ν' αποσπάσει την υπογραφή του Νο.1 gamer του γνωστού ποδοσφαιρικού παιχνιδιού, προσφέροντας εξαψήφιο ποσό.

Το κόστος φέρεται να έφτασε στις 100.000 λίρες με τον Leese να μετακινείται στην Excel, την οποία εκπροσωπεί ως πρεσβευτής και ο Ντέλε Άλι της Τότεναμ.

Ο Leese ξεκίνησε ν' ασχολείται επαγγελματικά στην FUTWiz Academy και οι φίλοι του... απαγόρευσαν να παίζει μαζί τους αφού ήταν εξαιρετικός.

Μάλιστα, στο πρώτο του τουρνουά έφτασε να κερδίσει 20.000 λίρες!

Τον Αύγουστο του 2020 εκπροσωπώντας την Γουότφορντ κατέκτησε την e-Premier League.

EE 🤝 @EXCEL



Deal agreed as new lead partner for new FIFA team. Few details still to sort – competitions, exclusive kit and more.



New signing @TomLeese first official player. More to come. LET'S GO! pic.twitter.com/CXeISWoqWq