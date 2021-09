Βελέζ: Χούλιγκανς έσπασαν κι έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο του διαιτητή με τη Μπόρατς (pics)

Τρομοκρατία στη Βοσνία από οπαδούς της Βελέζ Μόσταρ, οι οποίοι λίγη ώρα μετά τον αγώνα στον οποίο εισέβαλαν και προκάλεσαν τη διακοπή του, έστησαν ενέδρα στον διαιτητή της αναμέτρησης, βάζοντας φωτιά στο αυτοκίνητό του.

Στιγμές θρίλερ έζησε ο Βόσνιος διαιτητής της πρώτης κατηγορίας, Σαμπρίγια Τοπάλοβιτς, ο οποίος είδε μια ομάδα χούλιγκανς της Βελέζ Μόσταρ να του στήνει ενέδρα σε ένα τούνελ την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του στο Σαράγεβο.

Το συμβάν έλαβε χώρα μετά το επεισοδιακό ματς της ομάδας που απέκλεισε την ΑΕΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League κόντρα στη Μπόρατς Μπάνια Λούκα, το οποίο διεκόπη στο 82ο λεπτό λόγω εισβολής των εξαγριωμένων οπαδών των γηπεδούχων στο χορτάρι με τη διαιτησία του Τοπάλοβιτς, ματς που κατακυρώθηκε με 3-0 στα χαρτιά υπέρ της Μπόρατς.

Τα χειρότερα και πιο ακραία σκηνικά, όμως, ακολούθησαν αργότερα, πολλά χιλιόμετρα μακριά από το γήπεδο. Τέσσερις χούλιγκανς της Βελέζ μπλόκαραν με το δικό τους όχημα το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο διαιτητής μαζί με τους δύο βοηθούς του, άρχισαν να το σπάνε και του πέταξαν έναν πυρσό, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά.

Έντρομοι οι τρεις άνδρες κατάφεραν να διαφύγουν, με τον έναν εκ των δύο βοηθών να μεταφέρεται στο νοσοκομείο τραυματίας και το αυτοκίνητο να καταστρέφεται ολοσχερώς.

BiH 21.09.2021



