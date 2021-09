Γκρίφιθς: Κλώτσησε καπνογόνο σε οπαδούς και κινδυνεύει με τιμωρία (vid)

Ο Λι Γκρίφιθς, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Σεντ Τζόνστον κλώτσησε ένα καπνογόνο στην εξέδρα που ήταν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας και κινδυνεύει με βαρύ πρόστιμο.

Ο 31χρονος Σκωτσέζος επιθετικός αγωνίζεται στη Νταντί, με τη μορφή δανεισμού από την Σέλτικ. Στο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας του με την Σεντ Τζόνσον για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Σκωτίας, ο Γκρίφιθς κλώτσησε ένα καπνογόνο στην εξέδρα που ήταν οι οπαδοί της Σεντ Τζόνσον, χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί κάποιος.

Η ενέργειά του προήλθε ύστερα από υβριστικά συνθήματα προς το πρόσωπό του, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, από τους οπαδούς της αντίπαλης ομάδας. Η αστυνομία πάντως ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνες για το περιστατικό και η Ομοσπονδία της Σκωτίας δεν αποκλείεται να τιμωρήσει τον έμπειρο επιθετικό με βαρύ πρόστιμο.

Για την ιστορία η Νταντί γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Σεντ Τζόνσον και αποκλείστηκε από τον θεσμό του Κυπέλλου.

Leigh Griffiths kicking a smoke bomb back in to the St Johnstone end tonight pic.twitter.com/sEs73uzqJ3