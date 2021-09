Παουλίνιο: Τέλος από την Αλ Αχλί ύστερα από 58 μέρες, λόγω «έκτακτων συνθηκών» (pic)

Ο Παουλίνιο είναι ελεύθερος και πάλι, αφού -λόγω «έκτακτων συνθηκών»- ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας του με την Αλ Αχλί.

Λόγω έκτακτων συνθηκών, ο Παουλίνιο έλυσε τη συνεργασία του με την Αλ Αχλί, όπως έγινε γνωστό από το σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ίδιος μάλιστα επικαλέστηκε πως το προσωπικό πρόβλημα που έχει τον επηρεάζει αγωνιστικά, μη μπορώντας να αποδώσει να αναμενόμενα.

Ετσι, σύλλογος τον αποχαιρετά και του εύχεται ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ο 33χρονος μέσος μέτρησε σε τέσσερις συμμετοχές δύο γκολ, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για τις Γκουανγκζού (176 ματς, 75 γκολ 29 ασίστ), Κορίνθιανς Παουλίστα (112 ματς, 25 γκολ 16 ασίστ), Τότεναμ (67 ματς, 10 γκολ, 7 ασίστ), Μπαρτσελόνα (49 ματς, 9 γκολ 3 ασίστ).



AL AHLI ends the relationship with the Brazilian player “ PAULINHO “ #AHLIFC pic.twitter.com/UvcTwp9ACA