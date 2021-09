Τριανταφυλλόπουλος: Γίνεται ηγέτης στην Πόγκον Στσζεζίν

Είναι τέτοια πλέον η επίδραση που έχει προς τους συμπαίκτες και την ομάδα του, που ο Κώστας Τριανταφυλλόπουλος αρχίζει να γίνεται μια ηγετική μορφή στ' αποδυτήρια της Πόγκον Στσζεζίν.

Ο χαρακτήρας του, το πολύ έντονο ταπεραμέντο του και η ... τρέλα που κουβαλάει, κάνουν τον «Τριάντα» να έχει ξεχωρίσει στην πολωνική ομάδα.

Ο Έλληνας αμυντικός έχει βρει έναν σύλλογο στον οποίο απολαμβάνει την παρουσία του και βλέπει να δικαιώνεται για την επιλογή του, φτάνοντας πλέον σε σημείο να είναι εκείνος που μιλάει στους συμπαίκτες του για να τονώσει το ηθικό στ' αποδυτήρια.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Και στην Ελλάδα συνήθιζα να εμψυχώνω τους συτμπαίκτες μου, αλλά με τον συγκεκριμένο τρόπο το έκανα πρώτη φορά.

Ο αρχηγός μας, ο Μπένεντικτ, μου ζήτησε να πω ορισμένες κουβέντες μπροστά σε όλους στ' αποδυτήρια και προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό».

🗣️ "W Grecji zdarzało mi się też motywować drużynę, ale w takiej formie zrobiłem to pierwszy raz. Nasz kapitan - Benedikt - poprosił o to, żebym tym razem powiedział kilka słów w szatni i starałem się zrobić to jak najlepiej."



