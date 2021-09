Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν ταξίδεψε για το Πακιστάν

Αγνωστο πως, η εθνική ποδοσφαίρου των γυναικών στο Αφγανιστάν κατάφερε να βγει από την χώρα και ταξίδεψε στο Πακιστάν.

Στο Πακιστάν βρίσκεται η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου του Αφγανιστάν. Σύμφωνα με υπουργό της χώρας, η ομάδα του Αφγανιστάν κατάφερε να φτάσει στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό το πως κατάφεραν να βγουν από την χώρα.

We welcome Afghanistan Women football team they arrived at Torkham Border from Afghanistan,The players were in possession of valid Afg Passport, pak visa, They were received by Nouman Nadeem of PFF