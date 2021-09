Άντερλεχτ: Ο Μπέλαμι αποχώρησε από τους πάγκους για να αφοσιωθεί στη μάχη του με την κατάθλιψη

Την απόφαση να εγκαταλείψει τον ρόλο βοηθού προπονητή στην Άντερλεχτ πήρε ο Κρεγκ Μπέλαμι, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στη μάχη που δίνει με την κατάθλιψη.

Τη δική του προσωπική μάχη ενάντια στην κατάθλιψη δίνει ο Kρεγκ Μπέλαμι, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια έχει αναγκαστεί να ακολουθεί ειδική θεραπευτική και φαρμακευτική αγωγή.

Τα αποτελέσματα όμως μέχρι στιγμής δεν είναι ιδανικά, με τον Άγγλο να οδηγείται στη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει από το τεχνικό team της Άντερλεχτ όπου βρισκόταν τους τελευταίους μήνες, προκειμένου να αφοσιωθεί πλήρως στην μάχη που δίνει με το «τέρας».

Ο πρώην άσος των Λίβερπουλ και Σίτι είχε δώσει τα χέρια μόλις τον περασμένο Ιούλιο με τους Βέλγους για την έναρξη της συνεργασίας τους, όμως τρεις μήνες αργότερα αποφάσισε πως ήταν καλύτερο για τον ίδιο να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από το ποδόσφαιρο.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα του Βελγίου, ο 42χρονος ενημέρωσε τους ποδοσφαιριστές της Άντερελεχτ για τις τελευταίες εξελίξεις μετά την εμφατική νίκη επί της Μάλεν και για την ώρα το μέλλον του στους πάγκους παραμένει άγνωστο.

Craig Bellamy quitte le staff de Vincent Kompany suite à des problèmes de santé. We got your back, Craig. 💜 Meer info op https://t.co/lCbSWDjZdB pic.twitter.com/CJJVEQRBlP