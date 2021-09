Παραμένει σε ΜΕΘ ο Πελέ, δεν ανησυχούν οι γιατροί για την υγεία του (pic)

Sε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο του Σάο Πάουλο, παραμένει ο Πελέ, ύστερα από την επέμβαση που έκανε για αφαίρεση όγκου από το έντερο του.

Ο «Βασιλιάς» νοσηλεύεται σε κλινική του Σάο Πάουλο από την περασμένη εβδομάδα με το περιβάλλον του να αναφέρει πως η κατάσταση δεν είναι ανησυχητική.

Ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου φέρεται να έχει κανονικά τις αισθήσεις τους αλλά και να επικοινωνεί με το περιβάλλον. Σύντομα μάλιστα αναμένεται να βγει από την εντατική και θα συνεχίσει την ανάρρωσή του σε άλλη πτέρυγα του νοσοκομείου.

Θυμίζουμε ότι ο όγκος στο έντερο είχε βρεθεί μετά από εξετάσεις ρουτίνας.

