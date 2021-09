Γουίλιαν: Στην πατρίδα μετά από 14 χρόνια, δάκρυα από τον πατέρα του (vids)

Εκεί όπου ξεκίνησαν όλα πίσω στο 1998 επέστρεψε πλέον ο Γουίλιαν που ανήκει ξανά στην Κορίνθιανς και ο πατέρας του δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του με τον επαναπατρισμό του ποδοσφαιριστή.

Έπειτα από 14 χρόνια περιπλάνησης στα ευρωπαϊκά γήπεδα με τις Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ανζί, Τσέλσι και Άρσεναλ, ο Γουίλιαν επέστρεψε στο σπίτι του.

Έχοντας θητεύσει στην Κορίνθιανς από τα τμήματα υποδομής της ομάδας μέχρι ν' αποχωρήσει από εκεί το 2007, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ που είναι ο κορυφαίος από τη χώρα του σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές στην Premier League (259 ματς), έκανε το μεγάλο come-back.

Έχοντας βρεθείθ μακριά από τη χώρα του καφέ για 14 χρόνια, ο πατέρας του ξέσπασε σε κλάματα βλέποντάς τον ξανά, αφού πλέον θα τον έχει κοντά του και θα τον απολαμβάνει στο γήπεδο δια ζώσης...

Υπενθυμίζεται πως αποχωρώντας από την Άρσεναλ χάρισε περίπου 20 εκατομμύρια στον λονδρέζικο σύλλογο, αφού, έλυσε το συμβόλαιό του δίχως ν' αξιώσει κανένα αντίτιμο!

