Ο Γιεμπόα «χορεύει» τους αμυντικούς της Γκόρνικ και βάζει γκολάρα για την Βίσλα Κρακοβίας (vid)

Ένα πανέμορφο γκολ του Γιο Γιεμπόα τρέλανε και την… FIFA.

Ένα από τα ωραιότερα γκολ της φετινής ποδοσφαιρικής σεζόν σημείωσε ο Γιο Γιεμπόα της Βίσλα Κρακοβίας, στο πρωτάθλημα της Πολωνίας.

Ο Αφρικανός επιθετικός πήρε την μπάλα με την πλάτη από το ύψος της μεγάλης περιοχής και άρχισε να… χορεύει με προσποιήσεις τον αμυντικό που τον μάρκαρε.

Αφού τον… ξάπλωσε στο χορτάρι είδε άλλους τρεις να κινούνται προς το μέρος του, αλλά δεν πτοήθηκε. Κάπου ανάμεσά τους βρήκε κενό χώρο, ελίχθηκε και με πλασέ έκανε το 0-2 για την ομάδα του, η οποία τελικά επικράτησε με 3-1.

Δείτε το πανέμορφο γκολ από το οποίο εντυπωσιάστηκε ακόμη και η FIFA και το ανέβασε στα σόσιαλ:

WOW



Begin your week with this remarkable solo goal from Yaw Yeboah#MondayMotivation | @WislaKrakowSA | @_Ekstraklasa_pic.twitter.com/bAEKTyyCoJ