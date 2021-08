Τρομερή ατμόσφαιρα από χιλιάδες οπαδούς στο ντέρμπι Κοπεγχάγη - Μπρόντμπι (vids)

Ο αγώνας μεταξύ Κοπεγχάγης και Μπρόντμπι διεξήχθη υπό την παρουσία 31.297 φιλάθλων, χωρίς περιορισμούς και με τρομερό παλμό στις εξέδρες.

Η Κοπεγχάγη για την 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος Δανίας, υποδέχθηκε την Μπρόντμπι. Η ομάδα του Κάρλος Ζέκα αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια, υπό την παρουσία 31.297 θεατών και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 4-2.

Αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις όμως ήταν το γεγονός ότι δεν υπήρχαν περιορισμοί στις εξέδρες μεταξύ των οπαδών. Από τη μία πλευρά του γηπέδου υπήρχαν οι φίλοι της Κοπεγχάγης κι από την άλλη αυτοί της Μπρόντμπι.

Αμφότεροι δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, τόσο πριν την εκκίνηση, όσο και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, θυμίζοντας σε όλους πως είναι το ποδόσφαιρο.

København fans ahead of their match vs Brøndby today. pic.twitter.com/EyLrGZn3Qf