Γουανιάμα: Αντάλλαξε τη φανέλα του για ένα πακέτο μακαρόνια (vid)

Ο Βίκτορ Γουανιάμα δεν χάλασε το χατίρι ενός οπαδού, ο οποίος ζητούσε τη φανέλα του σε αντάλλαγμα με ένα πακέτο μακαρόνια.

Ο άλλοτε μέσος της Τότεναμ το περασμένο καλοκαίρι μετακόμισε στις ΗΠΑ για λογαριασμό της Μόντρεαλ, με την οποία έως τώρα έχει καταγράψει 37 συμμετοχές.

Πρόσφατα μάλιστα, αγωνίστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στη Νιου Ίγκλαντ Ρεβολούσιον, αλλά δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει την ήττα, με 2-1.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ένας οπαδός της Μόντρεαλ τον περίμενε στις εξέδρες, θέλοντας να πάρει τη φανέλα του και του προσέφερε μάλιστα ένα πακέτο μακαρόνια ως αντάλλαγμα.

Ο 30χρονος άσος, παρά την ήττα, δεν του χάλασε χατίρι κι έκανε την επιθυμία του πραγματικότητα.

9 years later and still enjoying it 🍝@VictorWanyama adore son spag 🤝#CFMTL https://t.co/SdBfnhVooX pic.twitter.com/38jj93fRMG