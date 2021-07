Μπόκα Τζούνιορς: Επίθεση στην Ατλέτικο Μινέιρο, απομακρύνθηκαν με δακρυγόνα! (vids)

Ένα απόλυτο χάος διαδραματίστηκε μετά το παιχνίδι της Μπόκα απέναντι στην Ατλέτικο Μινέιρο για τους «16» του Copa Libertadores, με παίκτες να κυνηγιούνται στ' αποδυτήρια και την Αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων!

Η Μπόκα για 4η φορά στις τελευταίες 19 παρουσίες της στο Copa Libertadores δεν καταφέρνει να περάσει από τη φάση των «16» και έχοντας πολλά παράπονα από τη διαιτησία και τον VAR, αποκλείστηκε στα πέναλτι.

Οι xeinezes άρχισαν να κυνηγούν τους αντιπάλους τους στ' αποδυτήρια και να τους πετούν αντικείμενα, μέχρι να παρέμβει η Αστυνομία με δακρυγόνα!

Μάλιστα, λέγεται πως έχουν συλληφθεί οι Κασκίνι, Μπερμούντες, Ιθκιέρδοθ, Ρόχο, Χάβι Γκαρσία, Ζαμπράνο, Βίλα και Γκαγιόσο.

Atletico MG vs Boca Juniors at #Libertadores last 16



VAR drama and post match penalties full of misses.



Marcos Rojo is the only Boca player who scored his pen. Two Atletico missed including Hulk.



Atletico Keeper Everson scored a brilliant penalty. pic.twitter.com/Mybr72mZEc — Comeback Kings (@ElijahKyama) July 21, 2021

Another video shows apparently Boca Juniors players attacking Atletico Mineiro players in the dressing room. Which made the police fired gas at the Boca Juniors players.. pic.twitter.com/XCD99hbd7q — FOOTBALLFANSSTUFF (@officialffsnews) July 21, 2021

There was a commotion in the Atletico Mineiro vs Boca Juniors match because the goal was annulled by VAR. pic.twitter.com/xmamjfRgpX July 20, 2021