Τα νέα X Speedflow του Λιονέλ Μέσι είσαι τόσο γρήγορα όσο σκέφτεται (pics & vids)

Τα νέα X Speedflow της adidas κυκλοφόρησαν με στόχο να δώσουν την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα σε όσους τα φοράνε. Μέσι, Μπενζεμά και Σαλάχ είναι μεταξύ των ποδοσφαιριστών που τα έχουν ήδη προτιμήσει.

Μηδενική «αντίσταση» στο γήπεδο; Τσεκ.

Περισσότερη ταχύτητα; Τσεκ.

Μεγαλύτερη ευελιξία στο γήπεδο; Τσεκ.

Ναι, τα νέα Χ Speedflow της adidas σχεδιάστηκαν για να παίξετε όσο γρήγορα σκέφτεστε! Και ναι, είναι τα νέα ποδοσφαιρικά παπούτσια του Λιονέλ Μέσι.

Το Gazzetta παρακολούθησε την παρουσίαση των νέων X Speedflow της adidas η οποία έκανε (ξανά) ένα βήμα μπροστά στην εξέλιξη των ποδοσφαιρικών παπουτσιών. Ουσιαστικά τα νέα Χ Speedflow μεγιστοποιούν την ταχύτητα των ποδοσφαιριστών στον αγωνιστικό χώρο.

Η... εμμονή της adidas με την ταχύτητα έχει αρχίσει από το 2020 όταν και κυκλοφόρησε τα Χ Ghosted τα οποία είχαν σχεδιαστεί γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Να βοηθήσουν την επιτάχυνση των ποδοσφαιριστών.

Εναν χρόνο μετά η γνωστή αθλητική εταιρεία έχοντας κάνει την έρευνά της (μιλώντας κυρίως με τους πρωταγωνιστές, δηλαδή τους ποδοσφαιριστές που τα φόρεσαν), μετά από μήνες παρουσίασε ένα παπούτσι το οποίο δίνει μεγαλύτερες ταχύτητες σε όσους τα φοράνε.

Μία από τις καινοτομίες των Χ Speedflow είναι το «Εngineered Agility Frame». Ουσιαστικά είναι η νέα δομή του παπουτσιού που τυλίγει το πόδι με αποτέλεσμα να μειώνει το βάρος.

Η εξωτερική σόλα του παπουτσιού έχει σχεδιαστεί με την τεχνολογία του Carbitex Speedframe. Τι σημαίνει αυτό; Με απλά λόγια η συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθάει τον ποδοσφαιριστή να επιταχύνει περισσότερο μιας και αυξάνει την δύναμη της ώθησης στο έδαφος όταν ο Μέσι (και ο κάθε Μέσι) ξεκινάει τα σπριντ του.

«Το X Ghosted ήταν μια σημαντική ανάκαλυψη για εμάς στο να βοηθήσουμε τους παίκτες να ξεκλειδώσουν νέα επίπεδα ταχύτητας», είπε μεταξύ άλλων ο Ben Herath, VP Design, της adidas Football. «Μέσα από την έρευνά μας όμως για την δημιουργία του επόμενου παπουτσιού είδαμε ότι πρέπει να συνδυάσουμε τις απαιτήσεις των ποδοσφαιριστών. Σωματικά αλλά και πνευματικά. Ετσι με την καλύτερη τεχνολογία σε συνδυασμό με την κατανόηση των νέων αναγκών του ποδοσφαίρου τα X Speedflow υποστηρίζουν μεγαλύτερη ταχύτητα».

Τα συγκεκριμένα παπούτσια θα τα φορέσουν μερικοί από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου. Εκτός φυσικά από τον Λιονέλ Μέσι, τόσο ο Μο Σαλάχ όσο και οι Μπενζεμά, Σον θα έχουν τη νέα σεζόν τα Χ Speedflow της adidas.

Η πρώτη στάνταρ έκδοση των X Speedflow ήρθαν με έντονο κόκκινο χρώμα, αλλά μέσα στις επόμενες εβδομάδες η adidas θα εμφανίσει τα συγκεκριμένα παπούτσια και με άλλα χρώματα.

Στο πρώτο διαφημιστικό των X Speedflow ο Λιονέλ Μέσι αποφασίζει να στείλει μήνυμα στην adidas.

«Γεια σου adidas. Θέλω ένα νέο ζευγάρι παπουτσιών όσο γρήγορο όσο σκέφτομαι. Λίο».

Welcome to Speedfulness, when mind, body, and boots become one.



Introducing the all-new #XSpeedflow, created for a new type of speed, developed in collaboration with some of the fastest players in the game.



Experience Speedfulness on https://t.co/tJwR67ZDdd on July 20 🔜 👀 pic.twitter.com/Dvj0PlTyzm