Νάνι: Με απίστευτο γκολ νίκησε την ομάδα του Μπέκαμ (vid)

Ο Νάνι βρήκε ξανά δίχτυα και χάρη σε αυτόν η ομάδα του, Orlando City, πήρε τη νίκη απέναντι στην Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Σε τρομερή φόρμα βρίσκεται ο 34χρονος Πορτογάλος κι αρχηγός της Orlando City. Αυτή την αγωνιστική σκόραρε ξανά και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Με ένα δυνατό σουτ, εκτός περιοχής ο Νάνι νίκησε τον αντίπαλο κίπερ και πέτυχε το 2-1, δέκα λεπτά πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, με την Ίντερ Μαϊάμι. Αυτό το γκολ ήταν κι αρκετό για να δώσει στην ομάδα του τη νίκη κόντρα σε αυτή του Ντέιβιντ Μπέκαμ.

Μετά από αυτό το τέρμα, ο Νάνι έφτασε τα 5 στο σύνολο, έχοντας αγωνιστεί σε 7 παιχνίδια, ενώ παράλληλα έχει μοιράσει και 2 ασίστ. Ολα αυτά ενώ διανύει το 34ο έτος της ηλικίας του...

The Nani goal! What a turnaround for Orlando #OrlandoCity #InterMiamiCF pic.twitter.com/cRZdU9YlLe