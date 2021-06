Τάντιτς: Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές (pics)

Ο Ντούσαν Τάντιτς φορτίζει τις μπαταρίες του στην Ελλάδα και επέλεξε τα νερά και τα νησιά της χώρας μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές...

Φυσικά δεν είναι ο μοναδικός, ούτε ένας από... λίγους. Είναι ακόμα ένας διεθνούς φήμης ποδοσφαιριστής από τους πολλούς που επιλέγουν την Ελλάδα για το καλοκαίρι τους, γνωρίζοντας την ποιότητα των νησιών, των θαλασσών και τα γεμάτα μαγεία τοπία της χώρας μας.

Ο Ντούσαν Τάντιτς με ιδιωτικό γιοτ κάνει... tour στα νησιά και όπως ανέφερε στα social media προς τους ακόλουθούς του, φορτίζει τις μπαταρίες του ενόψει της επόμενης σεζόν...

Charging the batteries in Greece for the new season! 🏝🚤 pic.twitter.com/qgq6L0muaE