ΠΑΟΚ: Οριστικοποιήθηκε το φιλικό με PSV Αϊντχόφεν για τις 14/7 με την παρουσία κόσμου(pic)

O ΠΑΟΚ επιστρέφει στο «Philips Stadium» για το φιλικό παιχνίδι απέναντι στην PSV Αϊντχόφεν, που έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιουλίου στις 21:00.

Δύο μόλις μέρες μετά την έναρξη του βασικού σταδίου της προετοιμασίας τους επί ολλανδικού εδάφους, οι «ασπρόμαυροι» θα αφήσουν τη «βάση» τους στο Άπελντοορν και θα μεταβούν στη πόλη του Αϊντχόφεν για την πολύ σπουδαία φιλική αναμέτρηση.

Πέρσι οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί στη φάση των ομίλων του Europa League, ενώ άλλες δύο φορές στο παρελθόν ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστεί στο «Philips Stadium».

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί με την μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του γηπέδου της PSV, δηλαδή 35.000 φιλάθλους και θα είναι το πρώτο παιχνίδι στην Ολλανδία, που θα μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο, μετά το κλείσιμο των δραστηριοτήτων για τον κόσμο λόγω της πανδημίας.

Το φιλικό παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ θα αποτελέσει «πρόβα τζενεράλε» και για την ομάδα του Ρότζερ Σμιντ, αφού μία εβδομάδα μετά ξεκινάει τις υποχρεώσεις στον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Τι ισχύει με τους φιλάθλους και πως μπορούν να παρακολουθήσουν από κοντά την συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση; Όσοι φίλαθλοι θέλουν να βρεθούν στο «Philips Stadium» για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει να έχουν πλήρες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή εναλλακτικά αρνητικό τεστ.

Η πώληση των εισιτηρίων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της PSV Αϊντχόβεν, θα ξεκινήσουν στις αρχές Ιουλίου.

