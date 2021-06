Ο Ντεφόε ανανέωσε στη Ρέιντζερς ως παίκτης-προπονητής πλάι στον Τζέραρντ (pic)

Στα 39 του χρόνια, o Ζερμέιν Ντεφόε ανανέωσε για έναν χρόνο στη Ρέιντζερς και θα προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο ως παίκτης, όσο και ως συνεργάτης του Στίβεν Τζέραρντ στους Προτεστάντες!

Τη μετάβαση από παίκτη σε προπονητή πραγματοποιεί και ο Ζερμέιν Ντεφόε στη Ρέιντζερς.

Ο 39χρονος Άγγλος στράικερ, ο οποίος αγωνίζεται στους Προτεστάντες τις τελευταίες δύο σεζόν με απολογισμό 32 γκολ και 10 ασίστ σε 72 συμμετοχές, συμφώνησε με το κλαμπ για ανανέωση της συνεργασίας τους ως το 2022, με νέο ρόλο παίκτη-προπονητή, στο πλευρό του Στίβεν Τζέραρντ.

Το άλλοτε δίδυμο στην εθνική Αγγλίας (35 κοινές συμμετοχές) θα συνεργαστεί, λοιπόν, και στον πάγκο, με τον Ντεφόε να παίρνει ειδίκευση στην προπόνηση των επιθετικών του κλαμπ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, στην οποία κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της καριέρας του, ο βετεράνος επιθετικός μέτρησε 7 γκολ και 2 ασίστ σε 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

I wanna know...



@IAmJermainDefoe has today agreed a new, one year contract with #RangersFC and now moves into a player/coach role.



All the info