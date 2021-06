Αποκλείστηκε δια βίου ο οπαδός που πέταξε μπουκάλι στο ματς των ΗΠΑ με το Μεξικό

Με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα τιμωρήθηκε ο οπαδός που πέταξε ένα μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο, στο ματς των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Άλλος κόσμος, άλλα «έθιμα»… Στις ΗΠΑ, ένας οπαδός πέταξε μπουκάλι προς τους ποδοσφαιριστές των ΗΠΑ και του Μεξικού την ώρα που οι ίδιοι πιάστηκαν στα χέρια, στην διάρκεια του τελικού του CONCACAF Nations League και συνελήφθη λίγη ώρα μετά.

Οι μπελάδες του δεν σταμάτησαν εκεί καθώς ανακοινώθηκε πως του επιβλήθηκε δια βίου αποκλεισμός από τα γήπεδα στο Κολοράντο, για την πράξη του, που έγινε κατά την διάρκεια του τελικού της διοργάνωσης στο Ντένβερ.

Όπως ανακοινώθηκε, οι υπάλληλοι του γηπέδου τσέκαραν τις κάμερες ασφαλείας και εντόπισαν τον άνδρα που πέταξε το μπουκάλι και πέτυχε έναν εκ των ποδοσφαιριστών, τον Αμερικανό Ρέινα, στο κεφάλι. Κι άλλοι οπαδοί πέταξαν αντικείμενα ωστόσο, με αποτέλεσμα να γίνουν συνολικά πέντε συλλήψεις. Οι τέσσερις τιμωρήθηκαν για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο και ο ένας για ρίψη αντικειμένου. Δεν είναι γνωστό προς το παρόν, το μέγεθος της ποινής που θα επιβληθεί στους άλλους τέσσερις.



