Λίβερπουλ: Γκολ της χρονιάς η κεφαλιά του Άλισον για το Champions League! (vids)

Ο κόσμος της Λίβερπουλ έδωσε στον τερματοφύλακα της ομάδας, Άλισον Μπέκερ, το βραβείο του καλύτερου γκολ της χρονιάς αφού έπαιξε τρομερά σημαντικό ρόλο στην εξασφάλιση θέσης στο Champions League.

Στο «Χόθορνς», το ρολόι έδειχνε το 95ο λεπτό, το 1-1 έδειχνε να είναι και το σκορ με το οποίο θα τελείωνε το ματς απέναντι στην Γουέστ Μπρομ και κάπου εκεί ο Άλισον Μπέκερ έγνεψε προς τον πάγκο και ανέβηκε στην απέναντι περιοχή...

Σαν από σελίδα παραμυθιού, ο Αλεξάντερ – Άρνολντ από το κόρνερ τον βρήκε, ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας πήρε δυνατή κεφαλιά και σκόραρε για το τελικό 2-1, για ν' ακολουθήσει ένα τρομερό ξέσπασμα πανηγυρισμών.

Ο Άλισον έγινε ο πρώτος τερματοφύλακας σε ολόκληρη την ιστορία της Λίβερπουλ που σκοράρει στην Premier League, ενώ, λίγο μετά είχε αναφερθεί στον θάνατο του πατέρα του...

«Μακάρι να ήταν εδώ να με δει, αλλά ελπίζω να πανηγύριζε κοντά στον Θεό με το γκολ μου...» είχε δηλώσει... Αυτό το γκολ, λοιπόν, ο κόσμος της Λίβερπουλ το ανέδειξε κορυφαίο της σεζόν 2020-2021!

𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐤𝐞𝐫 🤩 THAT @AlissonBecker header has won our Goal of the Season vote! 👏⚽ pic.twitter.com/2ZFTZMfkpM

Alisson Becker has won Liverpool’s goal of the season award.



The first time in the history of the club an #LFC keeper has won the award. ✨pic.twitter.com/UOtGCb30IY