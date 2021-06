Τούντορ: «Δεν πρόκειται να ξαναγίνω βοηθός προπονητή κανενός»

Αδικη χαρακτήρισε ο Ίγκορ Τούντορ την απόλυση του Αντρέα Πίρλο αλλά και την δική του από την τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους.

Ο Αντρέα Πίρλο δεν βρίσκεται πλέον στον πάγκο της Γιουβέντους, καθώς την θέση του πήρε ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Μαζί με τον Ιταλό τεχνικό την πόρτα της εξόδου είδε και ο βοηθός του, Ίγκορ Τούντορ.

Ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, ήταν από την πρώτη μέρα στο πλευρό του Πίρλο στον πάγκο των «μπιανκονέρι», αλλά η διοίκηση της «Γηραιάς Κυρίας» αποφάσισε τη λύση της συνεργασίας και με τους δύο.

Μία απόφαση, η οποία εκτός από την σύζυγο του Πίρλο, δεν άρεσε ούτε και στον Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος την χαρακτήρισε άδικη, από τη στιγμή που η Γιουβέντους κατάφερε φέτος να κατακτήσει το Σούπερ Καπ αλλά και το Κύπελλο Ιταλίας.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο Τούντορ δεν είναι διατεθειμένος να γίνει ξανά βοηθός κανενός στον επόμενο σταθμό της προπονητικής του καριέρας.

«Ήταν δύσκολο. Στο τέλος καταφέραμε να προκριθούμε στο Champions League. Επίσης κερδίσαμε το Σούπερ Καπ Ιταλίας και το Κόπα Ιταλίας. Ακόμα και έτσι μας έδιωξαν. Λυπάμαι αλλά δε νομίζω ότι ήταν δίκαιο. Αποφάσισα, όμως, ένα πράγμα. Δε θα γίνω ποτέ ξανά βοηθός προπονητή κανενός», τόνισε χαρακτηριστικά

Tudor:" It was tough, but in the end we managed to qualify to the Champions League, we also won the Coppa Italia, and yet they kicked us out. I'm sorry, but I don't think that was fair. But I decided one thing: I will never be anyone's assistant again." #Juve pic.twitter.com/ORNlnC8Nlr